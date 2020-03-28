شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من محمد مجدي بعد التأكد من سلبية تحليل كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

طمأن محمد مجدي، مدافع الإسماعيلي، جماهير الكرة المصرية، بعد معاناته من أعراض فيروس كورونا، وإجراء التحليل الخاصة به والتي جاءت نتيجته سلبية.

وقال «مجدي» في مداخلة هاتفية على قناة «أون تايم»: «كانت نزلة برد شديدة شوية، ودرجة حرارتي مكانتش بتنزل عن 39، وكحة جامدة ورعشة مش طبيعية».

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وأضاف: «عملت أشعة على الصدر، وصورة دم كاملة، والأطباء قلقوا بسبب صورة الدم، لأن كان فيها مشكلة، فقرروا بقائي في المستشفى».

وتابع: «بعدها بـ3 ساعات، أخذوا عينة لإجراء تحليل فيروس كورونا، والحمدلله جاءت النتيجة سلبية».

وكان «مجدي» نشر صورة له من الحجر الصحي، بعد تعرضه لأعراض فيروس كورونا، وطالب الجميع بالدعاء له، وذلك قبل يطمئن محبيه بسلبية النتائج.