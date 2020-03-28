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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الزمالك: فيروس كورونا لن يؤثر على إستمرار كارتيرون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020
أكّد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، نفية حقيقة ما يتردد حول رحيل المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، عن تدريب الفريق، بعد تعليق النشاط الرياضي وأزمة كورونا.
وقال مرتضى في تصريحات نشرها موقع الشروق: "كارتيرون مستمر مع الفريق في وجود أزمة كورونا أو لا، وهو رجل محترم وملتزم".
وتابع: "المدرب الكبير نعرفه من خلال تشكيلة اللاعبين خلال المباريات وإجراء التغييرات وهذا يجيده المدرب الفرنسي، والدليل مباراة الترجي".
وأضاف: "محمود علاء وقع في مكتبي على التجديد والعقد موجود، هذه المشكلة الكثير يثير الشكوك حول النادي فقط".
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