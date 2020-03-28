رئيس الزمالك: فيروس كورونا لن يؤثر على إستمرار كارتيرون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020

أكّد ​مرتضى منصور​ رئيس نادي ​الزمالك​ المصري، نفية حقيقة ما يتردد حول رحيل المدير الفني الفرنسي ​باتريس كارتيرون​، عن تدريب الفريق، بعد تعليق النشاط الرياضي وأزمة كورونا.

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وقال مرتضى في تصريحات نشرها موقع الشروق: "كارتيرون مستمر مع الفريق في وجود أزمة كورونا أو لا، وهو رجل محترم وملتزم".

وتابع: "المدرب الكبير نعرفه من خلال تشكيلة اللاعبين خلال المباريات وإجراء التغييرات وهذا يجيده المدرب الفرنسي، والدليل مباراة الترجي".

وأضاف: "محمود علاء وقع في مكتبي على التجديد والعقد موجود، هذه المشكلة الكثير يثير الشكوك حول النادي فقط".