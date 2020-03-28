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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كاكا: من الصعب رؤية رونالدينيو بهذه الحالة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020
أعرب النجم البرازيلي ريكاردو كاكا، عن حزنه لوضعية مواطنه رونالدينيو، المتواجد في السجن حاليا داخل الباراغواي، بعد تزويره جواز سفر.
وألقت الشرطة في باراغواي القبض على رونالدينيو قبل 3 أسابيع، بسبب دخوله البلاد بطريقة غير شرعية، وتم حبسه وتوجيه تهمة التزوير له التي قد تؤدي إلى سجنه لمدة 6 سنوات.
وقال كاكا في تصريحات نقلتها شبكة سبورت ميديا سيت: "إنه لأمر محزن للغاية، لا نعرف الأسباب وراء اعتقاله للحديث عنها، ولكن أي لاعب قد زامل رونالدينيو أثناء مسيرته سيكون من الصعب رؤيته يمر بهذه الحالة. نأمل أن نراه كما نحب أن نراه دائمًا، يبتسم ويلعب كرة القدم ويستمتع بوقته".
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