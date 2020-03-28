شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 15 لاعبا في الدوري الايطالي مصابون بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020 ذكّرت صحيفة كوريري ديلو سبورت الايطالية أن 15 لاعبا من ​الدوري الايطالي​ لحد الآن مصابين ب​فيروس كورونا​ المُستجد حول العالم وتحديدا في إيطاليا.

ويُعتبر نادي سامبدوريا أكثر الفرق تضررا من الفيروس، حيث أصيب 5 لاعبين في صفوفه. واللاعبون الـ15 هم: باولو ديبالا (يوفنتوس). بليس ماتويدي (يوفنتوس). دانييلي روغاني (يوفنتوس). دوسان فلايوفيتش (فيورنتينا). جيرمان بيتزيلا (فيورنتينا). Advertisements باتريك كوتروني (فيورنتينا). مانولو غابياديني (سامبدوريا). أنتونيو لاغاومينا (سامبدوريا). ألبين إيكدال (سامبدوريا). مورتن ثورسبي (سامبدوريا). فابيو دي باولي (سامبدوريا). بارتوس بيريسينسكي (سامبدوريا). ماتيا زاكانيي (هيلاس فيرونا). دانييل مالديني (ميلان). ماركو سبورتييلو (أتالانتا).

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