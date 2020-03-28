مانشستر يونايتد يتحرّك للحفاظ على خدمات إيغالو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020 كشفت الصحفي في "لا غازيتا ديلو سبورت" والمتخصّص بسوق الإنتقالات، ​نيكولو سكيرا​، أن نادي ​مانشستر يونايتد​ ينوي بكل جديّة الحفاظ على خدمات اللاعب النيجيري ​أوديون إيغالو​ خلال الفترة المقبلة وأنه قد بدأ جديّا مساعيه للإبقاء عليه في صفوف الشياطين الحمر الموسم المقبل.

وأشار سكيرا إلى أنّ اليونايتد عرض على اللاعب عقدا لمدّة ثلاث سنوات، مع راتب قدره 6 مليون يورو في الموسم الواحد، على أن يعرض نادي شنغهاي الصيني مبلغ 15 مليون يورو. ويلعب إيغالو مع اليونايتد على سبيل الإعارة حتّى نهاية الموسم الجاري.

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