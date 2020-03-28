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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دانيلو واليكس ساندرو يسافران إلى البرازيل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020
كشف موقع فوتبول إيطاليا أن نادي يوفنتوس منح الضوء الأخضر لثنائي الفريق، دانيلو وأليكس ساندرو، كي يسافرا إلى موطنهما البرازيل، في ظل توقف الدوري الايطالي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجدة في العالم وخاصة في ايطاليا، ليلحقا بزميليهما دوغلاس كوستا الذي سافر قبل مدّة.
وكان لاعبو يوفنتوس قد خضعوا لحجر صحي، بعد إصابة دانييلي روغاني بفيروس كورونا، ومن ثم بليس ماتويدي وباولو ديبالا.
وسمح نادي يوفنتوس أيضا في الفترة الماضية لكل من ميراليم بيانيتش وسامي خضيرة وغونزالو هيغواين بالعودة إلى بلادهم، لإكمال فترة الحجر الصحي.
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