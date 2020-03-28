النصر الكويتي يحسم مصير محترفيه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020
اكد فيصل العدواني رئيس جهاز الكرة في نادي الكويتي إن ثمانية ثلاثة لاعبين محترفين في الفريق هم: البحريني سيد ضياء، والأردني بهاء عبدالرحمن، والإيفواري روبن سيستمرون مع الفريق، وسيشاركوا في استئناف منافسات الموسم الجاري والموسم الرياضي المقبل.
وفي تصريحات صحفية أشار العدواني إلى أن عقود اللاعبين الثلاثة مستمرة حتى نهاية الموسم الرياضي المقبل (2020-2021) وبالتالي فليس هناك نية لإنهاء عقد أي منهم، مشيدا بقدراتهم وماقدموه مع فريقهم.
واضاف أن بالنسبة للمحترفين السعودي تيسير الجاسم والبرازيلي اندرسون فإن عقدهما ينتهيان رسميا بنهاية ايار/مايو المقبل ولم يتم فتح ملف التجديد لهما من عدمه حتى الآن وان الأمر سيتم حسمه خلاله الأيام المقبلة بالتنسيق مع الجهاز الفني.
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