رونالدو يوافق على الخصم من راتبه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020

كشفت صحيفة توتو سبورت الايطالية أن النجم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ قد وافق على الخصم من راتبه خلال الفترة المقبلة في ظل توقف بطولة ​الدوري الايطالي​ بسبب أزمة ​فيروس كورونا​.



وقالت الصحيفة أن هذا الإجراء سيتم فرضه على جميع لاعبي ​يوفنتوس​، مضيفة أن رواتب شهر أو شهر ونصف سيتم خصمها على جميع اللاعبين دون إستثناء.

وتابعت الصحيفة أن قائد الفريق جورجيو كيليني، قد تواصل مع جميع اللاعبين، بما فيهم رونالدو، وحثّهم على عدم رفض هذا القرار، مؤكدة أن رونالدو أعطى موافقته.