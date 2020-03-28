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رونالدو يوافق على الخصم من راتبه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 مارس 2020

كشفت صحيفة توتو سبورت الايطالية أن النجم البرتغالي ​​ قد وافق على الخصم من راتبه خلال الفترة المقبلة في ظل توقف بطولة ​الدوري الايطالي​ بسبب أزمة ​فيروس ​.

وقالت الصحيفة أن هذا الإجراء سيتم فرضه على جميع لاعبي ​يوفنتوس​، مضيفة أن رواتب شهر أو شهر ونصف سيتم خصمها على جميع اللاعبين دون إستثناء.

وتابعت الصحيفة أن قائد الفريق جورجيو كيليني، قد تواصل مع جميع اللاعبين، بما فيهم رونالدو، وحثّهم على عدم رفض هذا القرار، مؤكدة أن رونالدو أعطى موافقته.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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