شكرا لقرائتكم طارق يحيي: أيمن أشرف وافق على الانتقال للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى طارق يحيي، نجم الزمالك السابق ومقدم برنامج زملكاوي على شاشة قناة النادي، استيائه من قيام أيمن أشرف، مدافع الأهلي بالزج بإسم النادي الأبيض خلال تصريحات تليفزيونية قبل أيام.

وقال يحيي خلال حلقة الجمعة من برنامج زملكاوي:" لماذا يتم الزج بإسم الزمالك في الوقت الحالي من لاعب بالأهلي، هل لأن الفريق حقق لقبين في أسبوع واحد منهم لقباً على حساب الفريق الأحمر؟".

Advertisements

وأضاف يحيي:" أيمن أشرف عندما فاوضه الزمالك منذ فترة وافق على الانتقال للنادي الأبيض وعقد جلسة في منزل المسشار مرتضى منصور والجميع يعلم ذلك، ولكن المفاوضات لم تتم بسبب خلاف مادي".

وتسبب قرار مد تعليق النشاط الكروي لمدة 14 يوما جديدا، فى قلق شديد للأندية المصرية، وسط مخاوف كبيرة من إلغاء الدوري المصري بكافة درجاته هذا الموسم، وهو ما ينذر بأزمة كبيرة لكافة الاندية دون استثناء، في ظل إنفاق ملايين الجنيهات سواء في الدوري الممتاز أو دوري الدرجة الثانية وكذلك الثالثة.