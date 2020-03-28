شكرا لقرائتكم رئيس الإسماعيلى يطمئن على محمد مجدى بعد خروجه من الحجر الصحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى الاسماعيلى اتصالا هاتفياً بمدافعه محمد مجدى بعد خروجه من الحجر الصحى ، حيث أطمأن رئيس النادى على اللاعب وعلى حالته الصحية بعد الازمة التى أثيرت بالأمس ، ومن جانبه أكد اللاعب أنه يتابع تطورات حالته مع طبيبه الخاص بعد عودته لمنزله.

وغادر منتصف ليلة أمس محمد مجدي لاعب الاسماعيلي مستشفي الحجر الصحي بالإسماعيلية بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها سلبية تحليل كورونا الذي خضع له اللاعب عقب شعوره برعشة وارتفاع مفاجىء في درجات الحرارة.

وفي وقت سابق، كشف مصدر داخل النادى الإسماعيلى أن التعب الذى شعر به محمد مجدى مدافع الفريق نتيجة إجراؤه جراحة زراعة شعر وليس لإصابته بكورونا، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "الأطباء المعالجين لمجدى فى مستشفى أبو خليفة بالحجر الصحى بالإسماعيلية أرجعوا ارتفاع درجة الحرارة والرعشة التى يعانى منها اللاعب لأعراض طبيعة مصاحبة لجراحة زراعة الشعر التى قام بها اللاعب منذ أيام قليلة".

وتابع نفس المصدر: "مجدى لم يكن يعلم بمضاعفات العملية التى أجراها وعندما شعر بالألام توهم أنه مصاب بكورونا وتوجه للمستشفى ولكن بخضوعه للتحاليل الطبية والاشعات أثبتت سلامته ومن المقرر أن يغادر المستشفى فى أقرب فرصة".

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وأعلن صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الاسماعيلى سلامة مدافعه محمد مجدى وعدم تعرضه لوباء كورونا ، وقال المنياوى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" : "تواصلنا مع الطبيب المعالج لمحمد مجدى وأكد أن اللاعب لم يصاب بكورونا وأن الاعراض التى شعر بها عادية للغاية".

وفى وقت سابق، قال صبرى المنياوى أن محمد مجدى مدافع الفريق أستعجل فى نشر صورته من داخل الحجر الصحى لاسيما أن نتائج الفحوصات التى خضع لها لم تثبت إصابته بكورونا حتى الان ، وأوضح المنياوى فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "تحدثت مع والد محمد مجدى هاتفياً فور الصورة التى نشرها اللاعب وأخبرنى أن نجله شعر بإرتفاع فى درجة الحرارة ورعشة ودخل الحجر الصحى بمستشفى أبو خليفة بالاسماعيلية للإطمنئان عليه فقط ، وكان والده متوتراً للغاية وطلب منا الدعاء له حتى يتجاوز المحنة". وتابع المنياوى : " محمد مجدى أخطأ وتعجل فى نشر الصورة والتمس له العذر فهو يشعر بالخوف على نفسه وأبلغت والده أن الاسماعيلى يقدم كل الدعم للاعب كما أبلغنى المهندس ابراهيم عثمان رئيس النادى".

وعن حقيقة اختلاط اللاعب خلال وجوده فى المغرب مع الإسماعيلى قال المنياوى: "عدنا من المغرب منذ 13 يوماً ومجدى طوال الرحلة لم يغادر فندق الاقامة حتى عندما خرجنا للتنزه وزيارة بعض المقدسات الدينية ظل فى غرفته ولم يغادرها ، واستبعد أن يكون خالط أحد من المصابين بكورونا".

نادي الإسماعيلي كان في المغرب لملاقاة نادي الرجاء في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب، قبل أن تٌلغى المباراة بسبب إيقاف النشاط الرياضي في المغرب.