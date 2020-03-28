شكرا لقرائتكم هتحدى نفسى .. كهربا يتدرب بالجرى على الكورنيش صباحًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي على بدء يومه برياضة الجري، للحفاظ على لياقته البدنية في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر والعديد من دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا العالمي.



كهربا

ونشر كهربا فيديو عبر حسابه على انستجرام خلال قيامه بالجري على كورنيش النيل برفقة عدد من أصحابه على أنغام أغنية "من دلوقتي" لحمادة هلال، وعلق لاعب الأهلي قائلاً: صباح التفائل.

وأرسل النادي الأهلى رداً رسمياً للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن الشكوى التي سبق وتقدم بها نادي الزمالك ضد الأهلي وأتهمه فيها بتحريض محمود عبد المنعم كهربا بالهروب من الزمالك للانتقال للأهلي.

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وجاء رد الأهلي بعدما النادي إخطاراً من "فيفا" عن طريق اتحاد الكرة المصرى، يُطالبه بالرد على شكوى الزمالك بشأن صفقة كهربا الذى انتقل رحل من القلعة البيضاء الصيف الماضى لنادى أفيس البرتغالى دون موافقة الزمالك قبل أن يلعب للأهلى فى يناير الماضى وقال الزمالك في شكواه أن الأهلي قام بتحريض اللاعب على الرحيل من الزمالك، بمساعدة النادى البرتغالى.

ورد الأهلي على الفيفا بأن النادي بعيد تماماً عن هذا الإتهام وهذا التحريض وشدد مسئولو القلعة الحمراء على أن أن الأهلى لم يكن طرفاً فى هذه الأزمة من قريب أو بعيد وأن النادى تعاقد مع كهربا قادماً من نادى أفيس البرتغالى وهو التعاقد الذى جاء بعد رحيل اللاعب من الزمالك قبل أكثر من ستة أشهر، كما أنه ليس هناك ما يُثبت أن الأهلى قام بتحريض كهربا على الرحيل من الزمالك وهذا اتهام غير منطقى وغير صحيح على الإطلاق.

وحرص المحامى السويسرى مونتييرى على تقديم رد الأهلي للفيفا وأكد لمسئولو القلعة الحمراء أن موقفهم فى هذه القضية قانونى، خاصة أن النادى تعاقد مع اللاعب بعد دراسة الأمر من كافة أبعاده ودراسة قانونية الصفقة .



