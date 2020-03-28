شكرا لقرائتكم ترشيح عمر جابر لتدعيم الجبهة اليُمنى في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر مصدر مُطلع في القلعة الحمراء مفاجأة وكشف النقاب عن ترشيح البعض داخل النادي عمر جابر ظهير أيمن فريق بيراميدز للانضمام للقلعة الحمراء الصيف المقبل حال رحيل أحمد فتحي ورغبة الإدارة الأهلاوية في ضم ظهير ايمن لتدعيم هذا المركز الذي سيُعاني بشدة حال عدم تجديد عقد أحمد فتحي ، وقال المصدر أن عمر جابر نجم الزمالك السابق وبيراميدز الحالي واحداً من أهم اللاعبين المُرشحين للعب في الأهلي الصيف المقبل ومعه رجب بكار ظهير ايمن بيراميدز أيضاً.

وأوضح المصدر أن عمر جابر من اللاعبين الذين لديهم شخصية قوية داخل الملعب وتتناسب مع طريقة لعب الأهلي بجانب أنه صاحب قدرات فنية عالية وخبرات طويلة وشدد المصدر على أن عمر جابر مُرشح لارتداء قميص القلعة الحمراء لكن أحداً كمن مسئولي الأهلي لم يدخل معه في أية مفاوضات حيث ينتظر الجميع في القلعة الحمراء وضوح الرؤية بشأن مصير أحمد فتحي لاعب الفريق الذى سيتم عقد جلسة هامة وحاسمة معه بعد غد ، الأثنين، لحسم ملف تجديد عقده.

وقال المصدر أنه في حالة تجديد عقد أحمد فتنحي سيتم إلغاء فكرة التفاوض والتعاقد مع عمر جابر بنسبة كبيرة ونفس الأمر بالنسبة لرجب بكار ظهير أيمن فريق بيراميدز والذى تم ترشيحه هو الأخر لتدعيم الجبهة اليُمنى في الأهلي.