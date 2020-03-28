شكرا لقرائتكم "خماسية الجبلاية": سمير عثمان ليس فى حسابات خلافة الغندور بـ"الحكام" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أن سمير عثمان الحكم الدولي السابق ليس في حسابات اللجنة لخلافة جمال الغندور في رئاسة لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة.

كانت اللجنة الخماسية فور تعيينها لإدارة اتحاد الكرة قامت بالإطاحة بسمير عثمان من رئاسة لجنة الحكام و استقدام جمال الغندور وطالبو وقتها من سمير عثمان العمل نائب للغندور وهو ما رفضه سمير عثمان.

استقر مسئولو اللجنة الخماسية علي إسناد مهمة لجنة الحكام الي الثنائي عزب حجاج و وجيه احمد لحين تحديد موقف عودة الدوري من عدمه بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف النشاط منذ ما يقارب الـ20 يوم حتي الان ،خاصة ان الثنائي سبق لهما ادارة أمور اللجنة اكثر من مرة .

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استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني علي قبول الاستقالة المكتوبة التي تقدم بها جمال الغندور من رئاسة لجنة الحكام يوم الخميس الماضي بداعي اعتراضه علي عدم موافقة مجلس الجبلاية علي صرف المستحقات طبقا للائحة الجديدة التي وضعها سمير ﻋﺜﻤﺎﻥ رئيس لجنة الحكام الأسبق في عهد ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة والتي من بينهما صرف ٥ ألاف جنيه للحكم في مباريات الدوري الممتاز بدلًا من 3 آلاف جنيه التي كانت تصرف بناء علي اللائحة القديمة .

تقرر تأجيل تشكيل لجنة جديدة للحكام لحين تحديد موقف عودة بطولة الدوري بعد توقفها بسبب كورونا .

وتقدم جمال الغندور ومعه لجنته التي تضم ياسر عبد الرءوف و تامر دري و فهيم عمر وجميع أعضاء اللجنة باستقالة جماعية من ادارة لجنة الحكام خاصة ان الغندور هو من رشحهم فور توليه مهمة لجنة الحكام.