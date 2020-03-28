شكرا لقرائتكم فايلر يتمسك ببقاء مروان محسن فى الأهلى ويرفض رحيله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض السوسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي فكرة الإستغناء عن مروان محسن مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفيىة المقبلة رغم تراجع المعدل التهديفي للاعب خلال الفترة الماضية ويرى المدير الفني للأهلي أن بقاء مروان محسن أمراً مهماً بالنسبة للفريق عموماً ولخط الهجوم على وجه الخصوص.

ويتعرض مروان محسن لهجوم من قبل البعض في الوسط الكروي على خلفية تراجع مستواه ومستواه التهديفي الأمر الذي فتح باب التكهنات حول إمكانية رحيل المهاجم الدولي خلال ميركاتو الصيف المقبل وطالب أصحاب هذا الرأي بالإستغناء عن اللاعب وتسويقه محلياً أو خارجياً.

ويرفض فايلر الاستغناء عن مروان محسن ويتمسك ببقاؤه ضمن صوف الفريق مؤكداً أنه يؤدي الدور المطلوب منه ويُنفّذ تعليمات الجهاز الفني وأن كان يُعاني من سوء توفيق في بعض المباريات.

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وإستجابت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي التي يترأسها محسن صالح لرؤية فايلر ورفض فتح ملف رحيل مروان محسن في ظل حرص اللجنة على منح الفرصة كاملة للمدرب السويسري لإدارة الفريق كيفما يشاء.

ويتوقف النشاط الرياضي في العالم كله حالياً على خلفية فيروس كورونا الذى يتوغّل في جميع دول العالم تقريباً.