شكرا لقرائتكم فايلر يتمسك ببقاء مروان محسن فى الأهلى ويرفض رحيله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتعرض مروان محسن لهجوم من قبل البعض في الوسط الكروي على خلفية تراجع مستواه ومستواه التهديفي الأمر الذي فتح باب التكهنات حول إمكانية رحيل المهاجم الدولي خلال ميركاتو الصيف المقبل وطالب أصحاب هذا الرأي بالإستغناء عن اللاعب وتسويقه محلياً أو خارجياً.
ويرفض فايلر الاستغناء عن مروان محسن ويتمسك ببقاؤه ضمن صوف الفريق مؤكداً أنه يؤدي الدور المطلوب منه ويُنفّذ تعليمات الجهاز الفني وأن كان يُعاني من سوء توفيق في بعض المباريات.
وإستجابت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي التي يترأسها محسن صالح لرؤية فايلر ورفض فتح ملف رحيل مروان محسن في ظل حرص اللجنة على منح الفرصة كاملة للمدرب السويسري لإدارة الفريق كيفما يشاء.
ويتوقف النشاط الرياضي في العالم كله حالياً على خلفية فيروس كورونا الذى يتوغّل في جميع دول العالم تقريباً.
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يتمسك ببقاء مروان محسن فى الأهلى ويرفض رحيله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.