شكرا لقرائتكم خبر عن آخرهم حسام حسن.. كهربا ومرعى وبكرى وعامر.. لاعبون خطبوا ود الاهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أي لاعب يتمنى اللعب لـ الأهلي، ولكن لم يتحدث معى أى مسئول فى القلعة الحمراء خلال الفترة الجارية.. هذه كانت كلمات حسام حسن لاعب فريق سموحة عن الانتقال للنادى الأهلى، والتى تكشف عن ميوله الحمراء ووجود رغبة لديه للانتقال إلى صفوف الأحمر.

ولم يكن لاعب سموحة هو أول لاعب يعلن انتماءه ويخطب ود الأهلى للانتقال إلى صفوفه، حيث سبقه الكثير من اللاعبين ممن حالفه الحظ وانتقل اليه أو من لم ينتقل اليه وظل حلم الانتقال له بعيد المنال.

وظهر حسام حسن لاعب فريق سموحة فى لقاء كشف فيه عن المفاوضات التى تلقاها قبل فترة التوقف، ورغم أنه رفض الإعلان عن انتمائه إلا أن تصريحاته بأن أى لاعب يتمنى اللعب للأهلى، أزاحت الستار عن رغبة اللاعب والذى كشف أن والده أهلاوى أيضا.

عامر عامر

ومن قبل حسام حسن، كان عامر عامر حارس مرمى الانتاج الحربى، أكد من قبل أنه يتمنى الانتقال إلى الأهلى، وشهد العام الماضى تصريحات للحارس قال فيها إنه بيشجع الأهلى ويفضل الانتقال إليه عن آى ناد آخر، خاصة أن عائلته ميولها أهلاوية، والانتقال للقلعة الحمراء حلم كبير لأى لاعب.

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كهربا: جمهور الأهلى عضلاتى

قبل انتقال محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك إلى الأهلى، ووقت نشوب أزمة بينه وبين الزمالك والتى رحل على إثرها إلى البرتغال ظهر فى لقاء تليفزيونى وأكد أن جمهور الأهلى عضلاته ومصدر قوته.

وينضم إلى هذه القائمة من اللاعبين عمرو مرعى، لاعب فريق مصر المقاصة، والذى قال إنه تلقى مفاوضات من النادى الأهلى عن طريق حسام البدرى وقت كان مديرا فنيا للفريق، قبل ان ينتقل اللاعب الى النجم الساحلى التونسى ، وقال مرعى وقتها، "كان حلمي الانضمام للأهلي فأنا أهلاوى".

وهو نفس المعنى الذى قاله عبد الله بكرى لاعب فريق بيراميدز، والذى كشف أنه أهلاوى عبر أحد البرامج وقال فيها "أنا أهلاوي منذ الصغر، لكن حاليًا عقدي مستمر مع بيراميدز حتى الموسم المقبل" ، وكشف أنه تلقى عرضا من القلعة الحمراء ووقع بالفعل لكن ادارة سموحة وقتها طلبت مبلغ مالى كبير .