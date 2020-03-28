شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُقرر رحيل "سيسيه" نهاية الموسم بسبب "ملايين" العروض الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسؤولو الزمالك، رحيل الإيفواري رزاق سيسيه، جناح الفريق الأبيض المعار إلى الاتحاد السكندري، نهاية الموسم عقب نهاية الإعارة بعد تلقيه عرضا من إحدى شركات التسويق باستقدام عرضا خارجيا له مقابل 3 مليون يورو، ليطلب مرتضى منصور رئيس النادى زيادته إلى 4 مليون يورو من أجل الموافقة عليه، خاصة إن اللاعب يمتلك في التوقيت الحالي عروض من الإمارات والسعودية إلى جانب عرض الاتحاد السكندري.

ومن المقرر أن يحسم مرتضى منصور، الوجهة المقبلة لسيسيه حيث ينتظر فى التوقيت الحالى رئيس القلعة البيضاء ما ستفسر عنه الفترة الحالية لإنهاء بعض الملفات الخاصة بالفريق حيث أحال توقف النشاط الرياضى وغلق مقر القلعة البيضاء بسبب تجنب انتشار فيروس كورونا دون إنهاء بعض الأمور ومنها ملف التجديد لحازم إمام الظهير الأيمن للفريق وأيضا تمديد عقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق.

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وقال رئيس الزمالك في هذا الشأن عن تمديد عقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق وما تردد عن طلبه بزياة عقده:"كارتيرون لم يطلب 20% زيادة فى عقده، كل مدربين الدنيا حاليًا تخفض عقود ولم أراه منذ فيروس كورونا"، أما فيما يخص حازم إمام الظهير الأيمن للفريق أوضح إنه حتى اللحظة الجارية لم يعقد جلسة أيضاً معه خاصة إن قراره هو جلوس جميع اللاعبين فى منازلهم بسبب تجنب فيروس كورونا.

بينما فيما يخص الراحلين عن الزمالك والقادمين أوضح رئيس النادى الأبيض إنه لم يطلب التعاقد مع الثنائى فخر الدين بن يوسف أو محمود البدرى، لاعبى الإسماعيلى والإنتاج الحربى، على الترتيب، وبشأن الراحلين ومسألة تلقى محمد أبو جبل حارس الفريق عرضا سعوديا قال منصور:"لو لديه عرض يليق به وبالزمالك أنا موافق أو لمحمد عواد أو أى لاعب فى الزمالك"، متابعًا: "أى لاعب فى الزمالك ليس لديه رغبة بالبقاء فى الزمالك يتفضل"، كما أوضح فيما يخص عقد المغربى حميد أحداد، مهاجم الأبيض المعار لصفوف الرجاء المغربى، إن الأخير يمتلك بندا ينص على الإعارة بنية البيع، وحال الرغبة على تفعيله عليهم إخطار الزمالك قبل شهرًا من نهاية الإعارة.

فيما حرص مرتضى منصور على صرف المستحقات المالية لفرق السلة والطائرة واليد إلى جانب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بجانب مرتبات العاملين بالنادى رغم غلق مقر القلعة البيضاء وذلك حرصا منه على عدم تأثر النادى سلبًا بفترة التوقف الحالية، وقرر رئيس نادى الزمالك استمرار غلق مقر القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية حفاظا على صحة الأعضاء وتنفيذا للقرار الصادر بشأن غلق الأندية مع مواصلة عمليات تطهير وتعقيم مقر النادى بصورة مستمرة حيث يحرص مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور على التواجد فى مقر النادى بصورة يومية قبل مواعيد فرض حظر التجوال للاطمئنان على الأحوال المختلة الخاصة بمقر النادى رغم غلقه.