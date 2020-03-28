شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: سمير عثمان خارج حساباتنا فى رئاسة لجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، أن سمير عثمان الحكم الدولى السابق ليس فى حسابات اللجنة لخلافة جمال الغندور فى رئاسة لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة.

وكانت اللجنة الخماسية، فور تعيينها لإدارة اتحاد الكرة، أطاحت بسمير عثمان من رئاسة لجنة الحكام واستقدام جمال الغندور، وطلبوا وقتها من سمير عثمان العمل نائبا للغندور وهو ما رفضه سمير عثمان.

واستقر مسئولو اللجنة الخماسية على إسناد مهمة لجنة الحكام إلى الثنائى عزب حجاج ووجيه أحمد لحين تحديد موقف عودة الدورى من عدمه بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف النشاط حتى الآن، خاصة أن الثنائى سبق لهما إدارة أمور اللجنة أكثر من مرة.

Advertisements

واستقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، على قبول الاستقالة المكتوبة التى تقدم بها جمال الغندور من رئاسة لجنة الحكام الخميس الماضى بداعى اعتراضه على عدم موافقة مجلس الجبلاية على صرف المستحقات طبقا للائحة الجديدة التى وضعها سمير ﻋﺜﻤﺎﻥ رئيس لجنة الحكام الأسبق فى عهد ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، والتى من بينهما صرف 5 آلاف جنيه للحكم فى مباريات الدورى الممتاز بدلًا من 3 آلاف جنيه التى كانت تصرف بناءً على اللائحة القديمة.

وتقرر تأجيل تشكيل لجنة جديدة للحكام لحين تحديد موقف عودة بطولة الدورى بعد توقفها بسبب كورونا.

وتقدم جمال الغندور ومعه لجنته التى تضم ياسر عبد الرؤوف وتامر درى وفهيم عمر وجميع أعضاء اللجنة باستقالة جماعية من إدارة لجنة الحكام، خاصة أن الغندور هو من رشحهم فور توليه مهمة لجنة الحكام.