شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُبعد "عواد" عن حسابات الرحيل بسبب "أبو جبل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مسؤولو الزمالك، التفكير فى استبعاد محمد عواد حارس الفريق من حسابات الرحيل عن قلعة ميت عقبة، فى الموسم الجديد، انتظارًا لموقف محمد أبو جبل حارس الفريق الأساسى.

وقال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن أبو جبل لم يصل إليه عرضًا سعوديًا بصورة رسمية فى الفترة الماضية، إلا إنه ليس لديه مانع فى رحيله حال امتلاكه عرضًا مناسبًا له ولنادى الزمالك ونفس الأمر بالنسبة لعواد، إلا إن إدارة القلعة البيضاء ستنتظر عروض الحارس الأساسى للفريق وحال وصول عرضًا مناسبًا سيتم الموافقة عليه وفى هذه الحالة ستغلق إدارة الزمالك الباب أمام رحيل عواد.

ويمتلك الزمالك، الرباعى محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد صبحى فى حراسة المرمى وتعافى جنش من إصابة وتر أكيلس التى أبعدته عن المشاركة منذ كأس الأمم الإفريقية التى أقيمت العام الماضى فى مصر، وبذلك أصبح جاهزًا للعودة للمشاركة بصورة أساسية مع الزمالك.

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وحال نجاح أبو جبل فى استقدام عرضًا للاحتراف من الدوريات الخليجية سيعتمد الزمالك فى الموسم الجديد على جهود الثلاثى محمود جنش ومحمد عواد ومحمد صبحى مع عدم التفكير فى ضم حارس رابع مجددا حيث سيكتفى الجهاز الفنى بتصعيد حارسا من قطاع الناشئين مع الثلاثى.

ويحصل فريق الزمالك فى الفترة الحالية على راحة سلبية حتى نهاية شهر مارس الجارى، وفقًا لقرار الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، الذى منح الفريق إجازة بعد توقف النشاط الرياضى لمدة 15 يومًا، فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس "كورونا"، حيث سيعود الفريق للتدريبات عقب نهاية فترة الراحة السلبية، وذلك بعدما قرر أيضًا مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، إغلاق مقر النادى الأبيض كإجراء احترازى حرصًا على سلامة وصحة أعضاء النادى للوقاية من فيروس كورونا.

ونجح الزمالك فى تحقيق بطولتى السوبر المصرى والأفريقى على حساب الأهلى والترجى التونسى على الترتيب، بالإضافة إلى التأهل إلى منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجارية، بعد تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية للبطولة، حيث من المقرر، أن يلتقى الزمالك مع نظيره الرجاء البيضاوى المغربى فى ذهاب دور نصف النهائى من البطولة الإفريقية أحد يومى 1 و 2 من شهر مايو المقبل، فيما يقُام لقاء العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته.