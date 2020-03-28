شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أهلاوية فى قائمة الأكثر قطعا للكرات فى الايجيبشن ليج.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقف النشاط الكروى فى مصر بعد قرار اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم بتعليق النشاط لمدة شهر ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، الرياضة العالمية بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص تضررت بشكل كبير من فيروس كورونا، بدءا من إيقاف الجماهير ومنع حضورهم، ووصولًا لتأجيل المسابقات بعد إصابة العديد من اللاعبين.

النادى الأهلى متصدر جدول الترتيب هو أكثر الفرق الخاسرة من قرار إيقاف النشاط الكروى، بعدما بدأ موسمًا متميزًا على كافة الأصعدة.

وكانت أمام الأهلى ومدربه السويسرى رينيه فايل فرصة ذهبية لتحطيم عدد من الأرقام القياسية، التي قد يفشل في تحقيقها حال تم إلغاء النشاط الكروي بشكل نهائي هذا الموسم، أو حتى عند عودته منتصف الشهر المقبل، حيث ستكون لياقة معظم لاعبيه تراجعت.

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ويتصدر أيمن أشرف مدافع الاهلى قائمة اللاعبين الاكثر قطعاً للكرات فى الدوري قبل توقفه برصيد 133 كرة ، فيما يحل ثانياً عمرو السولية لاعب خط وسط المارد الاحمر برصيد 127 ثم يتواجد علاء عطا لاعب نادى مصر فى المركز الثالث برصيد 124 ، ويظهر محمد هانى الظهير الايمن للأهلى فى المركز الرابع برصيد 119 ، بينما يأتى سعيدو سنبورى لاعب المصرى فى المركز الخامس برصيد 117 .

وقاد فايلر الأهلي لصدارة المسابقة برصيد 49 نقطة، حيث خاض فايلر مع الأحمر 17 مباراة في الدوري، حقق 16 انتصارًا، وتعادل في مباراة وحيدة، كما سجل لاعبوه 46 هدفًا، واستقبلت شباكه 4 أهداف، وأصبح صاحب ثاني أفضل انطلاقة في بطولة الدوري بعد مانويل جوزيه والذي حقق 17 انتصارا متتاليا موسم 2004 / 2005.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، متفوقًا على المقاولون العرب الثاني بفارق 16 نقطة، ما يقربه كثيرًا من حسم اللقب لصالحه قبل أسابيع طويلة من نهاية الموسم.