"دورة مجمعة وصدمة".. 4 سيناريوهات تواجه الأهلي والزمالك في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

حتى الآن يسير بطلي مصر كل من الأهلي والزمالك مشوارهما في بطولة دوري أبطال أفريقيا على النحو الصحيح بعد الوصول للخطوة قبل الأخيرة وتحديدًا لدور نصف النهائي.

الأهلي استطاع أن يعبر مرحلة دور الثمانية بالثأر من نتيجة الموسم الماضي أمام صنداونز الجنوب أفريقي بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

في المقابل، نجح الزمالك في إقصاء بطل دوري أبطال أفريقيا خلال آخر نسختين بالفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

الأهلي والزمالك سيكونان في صدام مغربي عندما يواجه قطبي الكرة المصرية عملاقي المغرب وتحديدًا الوداد والرجاء البيضاويين.

لكن ومع انتشار فيروس كورونا المستجد والذي أصبح وباءً عالميًا يهدد الجميع أصبح مصير دوري الأبطال غامضًا بحسب عدة تقارير صحفية في الفترة الأخيرة خاصة بعد قيام "كاف" بتأجيل جولتي الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2021 والتي ستقام على الأراضي الكاميرونية.

- تأجيل موقعتي القاهرة - الدار البيضاء:

تقارير صحفية مغربية نقلاً من مصدر بداخل الاتحاد الأفريقي كشفت أن "كاف" قد يتخذ قرارًا بتأجيل مباراتي الأهلي والزمالك في دوري الأبطال.

ومن المقرر أن تقام المباراة الأولى في المغرب وتحديدًا أحد يومي الأول أو الثاني من مايو المقبل في المقابل ستقام مباراتي الإياب في مصر وتحديدًا في السابع أو الثامن من نفس الشهر.

صحيفة "LE 360" المغربية، كشفت أن "كاف" سيقرر تعديل مباراتي الذهاب والإياب من البطولة الأفريقية الأولى على مستوى الأندية.

الصحيفة كشفت أن "كاف" سيحدد موعد الذهاب على أن يقام في 12 أو 13 من يونيو المقبل.

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وأوضحت الصحيفة أن لجنة الطورائ في الاتحاد الأفريقي ستجتمع الشهر المقبل للحسم في تواريخ جميع المسابقات الأفريقية سواء التي تأجلت أو التي ستلعب.

- مباراة فاصلة:

حتى الآن لا يرغب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في إتخاذ قرار بشأن إقامة مباراة فاصلة في دور الأربعة والسير على خطى المباراة النهائية التي ستقام بلقاء حاسم في الكاميرون.

وبحسب صحيفة "LE 360"، فإن "كاف" مصمم على إقامة دور نصف نهائي بواقع مباراتي ذهاب وإياب بدلاً من مباراة فاصلة واحدة من أجل الاستفادة من العوائد المالية للمباريات.

الصحيفة المغربية كشفت أن الاتحاد الأفريقي قد يضطر أن يُعدل من قراره إذا توغل فيروس كورونا القارة السمراء.

- بطولة مجمعة في الكاميرون:

تقارير صحفية مغربية زعمت حول إقامة بطولة مجمعة في الكاميرون نتيجة استضافة الأخير اللقاء الختامي والذي سيقام بمدنية "دوالا".

صحيفة "LE 360" كشفت أن هذا الاقتراح يأتي بسبب عدم اجتياح فيروس كورونا الأراضي الكاميرونية حتى الآن إلا أن هذا الاقتراح لا يفضله "كاف".

فوزي لقجع الرجل الثاني في الاتحاد الأفريقي، ونائب رئيس "كاف" حاليًا ذكر في تصريحات خاصة عبر صحيفة "المنتخب" المغربية منذ أيام أن ليس هناك أي قرار بشأن مباراتي نصف نهائي الأبطال، لافتًا إلى أن هناك ما يقرب من 40 يومًا على انطلاق دور الأربعة من البطولة القارية.

- هل تلغى البطولة؟:

في السادس من مارس الجاري أصدر الاتحاد الأفريقي بيانًا رسميًا بعد المستجدات الطارئة التي حدثت في الأونة الأخيرة حول تأثير فيروس كورونا على الرياضة الشعبية الأولى في العالم.

وأكد الكاف أنه يتابع باهتمام كبير تطور حالة هذا الفيروس الذي يصيب القارة السمراء، مشيرا إلى أن الأمر قد يصل مع دول معينة إلى إجراء المباريات بدون جمهور أو التأجيل أو حتى الإلغاء.

"كاف" كان أولى قراراته للحد من هذا الفيروس هو تأجيل مرحلة التصفيات الأفريقية كإجراء احترازي، وبالطبع إذا إزداد الأمر سوءًا مما يعني أن احتمالية الإلغاء ستكون واردة.