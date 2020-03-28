تقارير: الاتحاد الأوروبي قد يمنع الفرق من التأهل للبطولات الأوروبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كنب- إبراهيم علي:

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قد يمنع بعض الفرق من المشاركة في المسابقات الأوروبية خلال الموسم المقبل، في حالة إلغاء الدوريات المحلية بسبب فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً لصحيفة "صن" البريطانية، فإن "يويفا" سيقوم باستبعاد بعض الفرق المشاركة في مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي للموسم القادم، حال أُلغيت بطولات الدوري المحلية الخاصة بها.

وساعد انتشار "كوفيد-19" المعروف عالمياً بإسم فيروس كورونا، على تأجيل جميع البطولات الكروية في مختلف الدول، دون الكشف عن مواعيد نهائية لعودة النشاط مرة أخرى.

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وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى تصريحات مصدر مقرب من الاتحاد الأوروبي، الذي أكد أن عدم استكمال البطولات المحلية قد يؤدي إلى عدم تأهل الفرق في هذه الدولة إلى المسابقات الأوروبية خلال الموسم الجديد.

وقال المصدر للصحيفة إنه سيكون من الصعب التأهل لهذه الفرق التي أُلغي الدوري في بلدها إلى دوري الأبطال والدوري الأوروبي، خاصة إذا اكتملت مُسابقات دوريات أخرى.

يذكر أن العديد من الاتحادات المحلية للدول الأوروبية لم تتخذ قراراً واضحاً حول استكمال البطولة المحلية في بلدها وسط تكهنات حول إلغاء البطولات المحلية بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا.