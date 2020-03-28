"التعليم أهم من الدوري".. مرتضى منصور يتحدث عن مصير كارتيرون وعقد محمود علاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق مدرب محترم ومميز وسوف يستمر مع الفريق في الفترة المقبلة.

وقال مرتض منصور في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد" "من يتحدث عن عودة الدوري، التعليم أهم أم الدوري، بالطبع التعليم، الدولة اتخذت قرارت تخص الغاء الامتحانات بسبب الظروف الراهنة".

وأكمل "يجب أن يتم منح اجازات في الأيام المقبلة لكل من يعمل في أي قطاع من أجل محاربة هذا الوباء".

وأضاف "لا يوجد موظف أو عامل في نادي الزمالك لم يحصل على مستحقاته، لا يوجد في الزمالك أي أزمة مالية، فقط ما نعاني منه هو أزمة سيولة، لدينا ملايين خارج نادي الزمالك سواء في اتحاد الكرة أو كاف أو الشركة الراعية".

Advertisements

واستمر "بمجرد انتهاء الموسم، كل مسؤولي الفرق الرياضية يقومون بتقديم استقالتهم، هذا الأمر متعلق بكل أندية مصر وليس نادي الزمالك، الأمر لا يتعلق له بفيروس كورونا من عدمه".

وأكمل "ضاحكاً" "كارتيرون مستمر في الزمالك سواء هناك كورونا أو لا".

وشدد "كارتيرون مدرب محترم ومكسب كبير لنادي الزمالك، يتم تقييم المدرب من خلال التشكيل والتعديلات التي يجريها، أي شخص يمكن له وضع تشكيل لكن المدرب الحقيقي هو من يستطيع قراءة المباريات بالشكل الأمثل".

وتابع "كارتيرون مستمر معنا إن شاء الله".

واختتم "محمود علاء قام بالتوقيع على عقده الجديد مع الزمالك، العقد في مكتبي وتم الإعلان عن هذا في قناة الزمالك وسيتم الكشف عن الصور من خلال قناة الزمالك في الفترة المقبلة".