فيلا: قضيت فترة صعبة في آرسنال

كشف المكسيكي كارلوس فيلا نجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي الحالي وآرسنال السابق، إنه قضى فترة صعبة في صفوف الفريق اللندني.

وقال فيلا في تصريحات نشرتها شبكة "جول" أن لقد رحلت عن صفوف آرسنال بعد قضائي فترة صعبة للغاية، وتوجهت إلى ريال سوسييداد الذي

يعد أهم مرحلة في مسيرتي".

وأردف "لم أتمكن من التكيف مع آرسنال ولا أستطيع شرح الأمر، ولكني لا أملك ذكريات جيدة عن فترة تواجدي مع الجانرز، وكنت أرغب في الرحيل وعندما وصلني عرض

مناسب من ريال سوسييداد حسمت قراري".

وأشار "بعد رحيلي إلى لوس أنجلوس تلقيت عرض للإعارة في برشلونة لمدة أربعة أشهر، ولكن تمسك إدارة النادي لأمريكي بي حالت دون إتمام الصفقة".

يذكر أن كارلوس فيلا انضم إلى صفوف آرسنال بعمر 17 عام في موسم 2006، وقضى عدة فترات معاراً قبل أن يرحل في صيف 2012 بشكل نهائي.