نجم بيراميدز: الزمالك فاوضني مرتين للإنتقال لصفوفه

أكد طارق طه نجم فريق بيراميدز أن الزمالك فاوضه مرتين من أجل الإنتقال لصفوف القلعة البيضاء.
وقال طه في تصريحات تليفزيونية "لقدتفاوض الزمالك معي بشكل ير رسمي أثناء فترة تواجدي في الإسماعيلي، وكان حينها من الصعب الإنتقال للأبيض.
وواصل "كما كانت هناك مفاوضات من الزمالك أثناء تواجدي في سموحة ولكنا لم تكتمل".
يذكر أن طارق طه إنتقل من صفوف الإسماعيلي إلى بيراميدز في يوليو الماضي.
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