لفتة إنسانية من كريستيانو رونالدو

قام البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، بتقديم لفتة إنسانية لمحاربة فيروس كورونا المستجد.
وقالت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية أنكريستيانو رونالدو قرر تحمل نفقة علاج 5 من المشجعين في جزيرة ماديرا بالبرتغال.
كما أن هناك إتصالات مستمر بين رونالدو والسلطات الصحية في ماديرا، لمواصلة التعاون خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن رونالدو يتواجد في البرتغال، بعد أن غادر إيطاليا منذ أسابيع للإطمئنان على حالة والدته الصحية.
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