دي بروين لا يمانع الإنتقال إلى ريال مدريد

ارتبط اسم البلجيكي كيفين دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي، بالإنتقال خلال الفترة المقبلة إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية

أن دي بروين يرغب في الرحيل عن صفوف مانشستر سيتي، بسبب العقوبة الموقعة على الفريق من الإتحاد الأوروبي بمنعه من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة موسمين.

وأضافت أن دي بورين لا يمانع في الإنتقال لريال مدريد، خاصة مع رغبة زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي في ضم النجم البلجيكي.