رغم تأجيل دورة بكين .. كلوب يتمسك برفض انضمام محمد صلاح لـ»الأولمبي»

أغلق الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأولمبى بقيادة شوقى غريب، ملف قائمة الفراعنة لأولمبياد طوكيو فى ظل ضبابية المشهد بعد قرار اللجنة الأولمبية الدولية بتأجيل الدورة لتقام فى العام المقبل 2021.

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، قد يواجه أزمة كارثية فى الموسم المقبل، بسبب محمد صلاح، نجم الريدز ومنتخبنا الوطني.

وقالت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، إن ليفربول قد يفقد خدمات نجمه محمد صلاح، لأربعة أشهر فى الموسم الجديد، بسبب كأس الأمم الأفريقية وأولمبياد طوكيو، وهو ما يعد خسارة كبيرة للفريق.

وتغير موعد إقامة كأس الأمم الأفريقية 2021، والتى تستضيفها الكاميرون، من الصيف إلى الشتاء أى فى شهر يناير المقبل.

كلوب سبق وأن وصف هذا التغيير بالكارثة، إذ يواجه فقدان خدمات نجومه

الأفارقة وعلى رأسهم محمد صلاح وساديو مانى ونابى كيتا، وهم من القواعد الأساسية فى الفريق الحائز على لقب دورى أبطال أوروبا الموسم الماضي، والذى حرم من التتويج بلقب البريميرليج بسبب توقف المنافسات فى الأمتار الأخيرة من المسابقة.

وأكد مصدر داخل الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى فى تصريحات خاصة للوفد، أن موقف الجهاز لم يتغير تماما فى ملف محمد صلاح، واستدعاءه إلى قائمة الفراعنة المشاركة بالأولمبياد ضمن الثلاثى «فوق السن».

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وأشار إلى أن الأمر كله فى يد ليفربول وصلاح نفسه، إلا أن الجهاز الفنى يتمنى بالطبع تواجد نجم عالمى بحجم صلاح فى الفريق لما يتمتع به من قدراته هائلة،

وسيجذب كل الأنظار نحو منتخب مصر فى الدورة الأولمبية.

وأوضح أن الأمور الآن معلقة بالكامل ولا يوجد أى خطط مستقبلية بشأن الإعداد للأولمبياد فى ظل عدم استقرار الأولمبية الدولية على موعد محدد أو تغييرات فى قوام وأعمار اللاعبين، لذلك لا حديث عن صلاح أو غيره من اللاعبين كما يشاع.

وكانت صحيفة ذا صن واسعة الانتشار فى بريطانيا قد قالت: «لا يزال المسؤولون فى مصر يرغبون فى استدعاء محمد صلاح لتمثيل المنتخب الأوليمبي، فى أولمبياد طوكيو التى تأجلت للعام المقبل بسبب أزمة فيروس كورونا».

على الجانب الآخر، قرر المنتخب الألمبى بقيادة المدير الفنى شوقى غريب والجهاز الفنى المعاون له التكفل ماليا بـ500 أسرة فى مبادرة «تحدى الخير».

هذا بالإضافة لتكفلهم بـ100 أسرة فى دعم العدالة غير المنتظمة فى ظل الظروف المعيشية الصعبة حاليا بسبب تفشى فيروس كورونا.

وكان العديد من اللاعبين مثل سعد سمير ووليد سليمان وأحمد الشناوى وطارق حامد وشيكابالا ساهموا فى تحدى الخير قبل عدة أيام.