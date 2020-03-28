شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: موقف محترم من مدرب الزمالك أنه فضل البقاء فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثنى طارق يحيى نجم الزمالك السابق على موقف الفرنسي باتريس كارتيرون بالبقاء في النادي وعدم السفر لبلاده بعد تجميد النشاط الرياضي في مصر بعد تفشي فيروس كورونا القاتل.

وأضاف يحيى في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه على قناة الزمالك، قائلا:"موقف محترم من مدرب الزمالك أنه فضل البقاء وعدم السفر في الظروف التى يمر بها النشاط الكروي في مصر".

وقال يحيى، أن كارتيرون على اتصال دائم بطبيب الزمالك للإطمئنان على حالة اللاعبين.

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وتسبب قرار مد تعليق النشاط الكروي لمدة 14 يوما جديدا، فى قلق شديد للأندية المصرية، وسط مخاوف كبيرة من إلغاء الدوري المصري بكافة درجاته هذا الموسم، وهو ما ينذر بأزمة كبيرة لكافة الاندية دون استثناء، في ظل إنفاق ملايين الجنيهات سواء في الدوري الممتاز أو دوري الدرجة الثانية وكذلك الثالثة.