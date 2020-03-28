طارق يحيى: موقف محترم من مدرب الزمالك أنه فضل البقاء فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثنى طارق يحيى نجم الزمالك السابق على موقف الفرنسي باتريس كارتيرون بالبقاء في النادي وعدم السفر لبلاده بعد تجميد النشاط الرياضي في مصر بعد تفشي فيروس كورونا القاتل.
وقال يحيى، أن كارتيرون على اتصال دائم بطبيب الزمالك للإطمئنان على حالة اللاعبين.
وتسبب قرار مد تعليق النشاط الكروي لمدة 14 يوما جديدا، فى قلق شديد للأندية المصرية، وسط مخاوف كبيرة من إلغاء الدوري المصري بكافة درجاته هذا الموسم، وهو ما ينذر بأزمة كبيرة لكافة الاندية دون استثناء، في ظل إنفاق ملايين الجنيهات سواء في الدوري الممتاز أو دوري الدرجة الثانية وكذلك الثالثة.
يحرص الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى للزمالك، على تسليم الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، تقارير دورية عن حالة اللاعبين، تتضمن أوزانهم فى فترة التوقف الحالية، بعدما حرص جهاز الزمالك على إعداد ملف خاص لكل لاعب يتضمن حالته البدنية والطبية للمحافظة على لياقتهم.
ويسعى جهاز الزمالك لمحافظة اللاعبين على مستواهم بصورة كبيرة فى التوقف الحالى حتى لا يتأثر الفريق سلبًا بتجميد النشاط الكروى بسبب تجنب انتشار فيروس كورونا، حيث يرتبط الأبيض بمواجهة مهمة مع الرجاء المغربى إلى جانب المنافسات المحلية حال عودتها بعد تعليق منافسات الدورى المصرى.
وتقرر مواجهة الزمالك لنظيره الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، على أن يُقام لقاء الذهاب أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، ومن المنتظر أن تقام المباراة النهائية فى البطولة الأفريقية فى الكاميرون يوم 29 مايو، إلا إن بعد توقف النشاط الرياضى فى مختلف بلدان العالم ينتظر الزمالك والرجاء قرار الاتحاد الأفريقى بشأن المباراة وموعدها النهائى والموقف كاملا بعد تعليق الأنشطة المختلفة بسبب تجنب انتشار فيروس كورونا.
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