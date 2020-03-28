شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: كنت أتمنى الخروج من الأهلى بشكل أفضل ورفضوا تنظيم مباراة اعتزالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد متعب نجم الأهلى السابق، أنه كان يرغب فى استكمال مشواره مع الفريق الأحمر بعد عودته من رحلة الاحتراف بالسعودية، وعقد جلسة وقتها مع محمود الخطيب رئيس النادى وأبلغه برغبته فى الإستمرار إلا أن الخطيب نصحه بالاعتزال.

وقال متعب فى تصريحات لقناة اون سبورت:" الخطيب عرض علىّ العمل فى قناة النادى الأهلى، وطلبت تنظيم مباراة اعتزال أحصل منها على مبلغ مالى مناسب، لكنه قال لى أن الأهلى أخذ قرارا بعدم تنظيم أى مباريات اعتزال".

تابع أنه لم يقصر مع الأهلى ولو عاد به الزمن سيقاتل لتحقيق أفضل مما قدمه، معلقا:" لست حزينا ولكنى كنت أتمنى أن يكون خروجى من الأهلى بشكل أفضل".

قناص الأهلى يمتلك تاريخا يصعب نسيانه بعدما أصبح واحدا من أشهر هدافى الكرة المصرية عبر تاريخها بفضل سلسلة الأهداف القاتلة والجميلة، التى أحرزها متعب عبر مسيرته سواء مع النادى الأهلى أو المنتخب الوطنى أو عندما احترف فى صفوف اتحاد جدة السعودى.

أحرز عماد متعب 25 بطولة محلية وقارية وعالمية مع الأهلى، منها بطولات الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية، وتوج متعب مع الفراعنة بثلاث بطولات للأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.

وحصل عماد متعب على لقب هداف الدورى موسم 2004/2005 برصيد 15 هدفًا فى أول مواسمه مع الفريق الأول، ليكتب اسمه بحروف من ذهب فى ذاكرة الكرة المصرية.

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وسجل متعب أول أهدافه مع الأهلى فى شباك أسمنت السويس، حقق متعب "11" بطولة دورى، فى مسيرته مع الأهلى عبر "15" عام مسجلا "75" هدفا خلال "190" مشاركة مع الأهلى.

كما فاز القناص بلقب كأس مصر "3" مرات، سجل خلالها "19" هدفا فى "24" مباراة و ساهم فى تحقيق لقب السوبر المصرى "7" مرات.

شارك بقميص الأهلى فى "320" مباراة، سجل خلالها "126" هدفا، ويحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى الاهلى فى شباك الزمالك سجل 10 أهداف سجلها فى 6 مباريات .