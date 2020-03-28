شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: جالى جلطة وأنا عندى 19 سنة ومازلت أخضع لفحوصات طبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عماد متعب نجم الأهلى السابق، تفاصيل الوعكة الصحية التى تعرض لها مؤخرا أثناء ممارسته كرة القدم، وقال متعب:" شعرت بالتعب ووصلت بيتى بالعافية رغم أن المسافة بين الملعب والبيت دقيقة واحدة، وقولت لمراتى أنا تعبان وعايز أروح المستشفى".

وقال متعب فى تصريحات لقناة اون سبورت:" ذهبت للمستشفى وعندى تاريخ مع الإصابة بالجلطات، وخضعت لفحوصات طبية ومازلت أخضع لفحوصات والحمد لله تحسنت حالتى حاليا".

تابع:" عندى تاريخ مع الجلطات وأصيبت بالجلطات أكثر من مرة، وأول مرة جاتلى جلطة كان عمرى 19 سنة وكنت ناشئ فى الأهلى وجاتلى جلطة فى السمانة وكان الدكتور ايهاب على طبيب الأهلى وماكنش ينفع أتناول علاج للسيولة وأنا لاعب كرة قدم".

قناص الأهلى يمتلك تاريخا يصعب نسيانه بعدما أصبح واحدا من أشهر هدافى الكرة المصرية عبر تاريخها بفضل سلسلة الأهداف القاتلة والجميلة، التى أحرزها متعب عبر مسيرته سواء مع النادى الأهلى أو المنتخب الوطنى أو عندما احترف فى صفوف اتحاد جدة السعودى.

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أحرز عماد متعب 25 بطولة محلية وقارية وعالمية مع الأهلى، منها بطولات الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية، وتوج متعب مع الفراعنة بثلاث بطولات للأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.

وحصل عماد متعب على لقب هداف الدورى موسم 2004/2005 برصيد 15 هدفًا فى أول مواسمه مع الفريق الأول، ليكتب اسمه بحروف من ذهب فى ذاكرة الكرة المصرية.

وسجل متعب أول أهدافه مع الأهلى فى شباك أسمنت السويس، حقق متعب "11" بطولة دورى، فى مسيرته مع الأهلى عبر "15" عام مسجلا "75" هدفا خلال "190" مشاركة مع الأهلى.

كما فاز القناص بلقب كأس مصر "3" مرات، سجل خلالها "19" هدفا فى "24" مباراة و ساهم فى تحقيق لقب السوبر المصرى "7" مرات.

شارك بقميص الأهلى فى "320" مباراة، سجل خلالها "126" هدفا، ويحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى الاهلى فى شباك الزمالك سجل 10 أهداف سجلها فى 6 مباريات .