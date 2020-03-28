شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل لسيف زاهر: ليس من حقك خوض انتخابات اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد فضل عضو اتحاد الكرة، للإعلامى سيف زاهر أنه ليس من حق الأخير خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، فى حالة موافقة الجمعية العمومية على تفعيل بند تضارب المصالح فى لائحة الجبلاية لأنه كان موجودا بالفعل لكنه لم يكن مفعلا.

ووجه سيف زاهر خلال برنامجه على قناة اون سبورت، سؤالا لمحمد فضل: "هل لو تقدمت بأوراق ترشحى لكم سيتم قبولى أم لا ؟، وجاء رد فضل" لا ليس من حقك فى حالة تنفيذ بند تضارب المصالح"، مضيفا أن الفيفا يتابع كل ما يدور فى مصر وطلب تفعيل هذا البند فى اللائحة.

وأكد محمد فضل، أن إلغاء النشاط الرياضى وتحديدا الدورى وكأس مصر لا يلغى قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد الجمعية العمومية للجبلاية إلى 96 ناديا بعد يوم 30 يونيو المقبل.

قال فضل فى تصريحات لقناة اون سبورت، أن اللائحة لا يوجد بها ما يلزم اتحاد الكرة بإنهاء مسابقة كأس مصر حتى يتم استبعاد الأندية التى لم تتأهل إلى الأدوار التمهيدية من الجمعية العمومية، لافتا إلى أن تقليص الجمعية العمومية قرار نهائى.

فى السياق ذاته، تدرس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تقليص عدد الأندية الهابطة من القسم الثانى إلى الثالث، فى حالة استئناف النشاط الرياضى في مصر عقب قرار التعليق بناء على تعليمات مجلس الوزراء، وتتجه النية لدى اللجنة الخماسية لأن يتم تقليص عدد الأندية الهابطة من القسم الثانى إلى 2 فقط من كل مجموعة بدلا من 5 فرق كما كان مقررًا، حيث كان اتحاد الكرة يرغب في تطبيق دورى المحترفين في الموسم المقبل.