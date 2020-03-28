مرتضى يرد.. هل يتم تخفيض عقود لاعبي الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علي البهجي:

نفى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ما يتردد حول تشكيله للجنة قانونية لبحث مسألة تخفيض عقود اللاعبين بسبب توقف النشاط الرياضي على إثر انتشار فيروس كورونا.

وقال منصور في تصريحات لقناة صدى البلد:" الخبر كاذب شكلا وموضوعا، حين يكون هناك مثل هذه الأخبار يجب ان يتم التواصل مع مسؤول في الزمالك للتأكد من صحتها".

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وأضاف:" المتبقي فقط هو 10 ملايين جنيه للاعبين ومرتبطين بالفترة الحالية، وهذا حقهم وسيحصلون عليه".

واوضح:" غالبية اللاعبين في فريق الكرة حصوا على مستحقاتهم ولا توجد ازمة مالية في الزمالك وكل ما في الأمر أن هناك أزمة في السيولة المالية ووجود مستحقات للنادي لم يحصل عليها حتى الآن".

وأتم منصور تصريحاته:" لا يوجد عامل في الزمالك له يوم متأخر ، ولا أحتاج للجنة قانوينة لأبحث عن ثغرة لتخفيض العقود وسلامة اللاعبين عندي رقم واحد".