السقا: الدوري في طريقه للإلغاء.. وأنشأنا "شبه" رابطة للأندية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد:

اعتبر عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للنادي المصري البورسعيدي أن مسابقة الدوري المصري هذا الموسم في طريقها للإلغاء بعد قرار تمديد فترة التوقف.

وكان اتحاد الكرة قد قام بتأجيل مسابقة الدوري وكل البطولات المحلية لمدة 14 يوم، قبل أن يجدد فترة التأجيل بنفس المدة من أجل محاربة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال عبد الظاهر السقا :"الدوري في طريقه للإلغاء، نحتاج شهراً قبل الاستئناف من أجل الإعداد والتدريبات للأندية".

وأضاف السقا :"نتمنى بالطبع عودة الدوري لتجنب الخسائر المالية، لكن الأمر يزداد صعوبة، اللاعبون الآن في منازلهم، وبعد العودة يحتاجون لفترة إعداد جديدة".

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وتابع مدافع منتخب المعتزل :"نتمنى أن يتم اتخاذ القرار في النهاية بعد استطلاع أراء الأندية، وهذا ما يحدث في العالم، لكن للأسف لا توجد رابطة للأندية المحترفة في مصر".

وأنهى السقا :"قمنا بإنشاء شبه رابطة للأندية في مصر من أجل التوصل لقرار، لكنها بالطبع غير رسمية، نتواصل مع بعضنا البعض كأندية ونتمنى أن يكون القرار بعد التحدث معنا في النهاية".

يُذكر أن سمير حلبية رئيس النادي المصري قد أكد في وقت سابق أنه يفضل إلغاء الدوري، مُدعياً وجود إصابات بفيروس كورونا بين لاعبي الدوري غير مُعلنة، قبل أن ينفي الأمر برمته في النهاية.