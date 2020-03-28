سمير عثمان يرفض العودة لرئاسة لجنة الحكام في وجود الجنايني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد سمير محمود عثمان، الحكم الدولي السابق، أنه لا يفضل العوة لمنصب رئاسة لجنة الحكام في ظل وجود عمرو الجنايني رئيسا لاتحاد الكرة.
وقال عثمان في تصريحات لقناة صدى البلد:" في ظل وجود عمرو الجنانيني رئيسا لاتحاد الكرة لن أقبل منصب رئاسة لجنة الحكام".
وأضاف:" في وقت سابق عمرو الجنايني جعلني الرجل الثاني وهذا ما لا أقبله في حالة عودتي لرئاسة لجنة الحكام".
وأوضح عثمان، حتى لو عرض علي العودة لمنصبي في رئاسة لجنة الحكام لن أوافق على هذا المنصب.
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