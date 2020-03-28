مانشستر سيتي يهزم ريال مدريد في "فيفا 20" بتألق مدافعيه



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد:

فاز مانشستر سيتي على ريال مدريد في تحدي بين نجوم الفريقين في لعبة كرة القدم الإلكترونية "فيفا 20".

التحدي بين مانشستر سيتي وريال مدريد كان من أجل التبرع لمنظمة "يونيسيف"، وحث كل نادي في النهاية متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي للتبرع.

وأقيم التحدي بين الفريقين على مباراتين، في المباراة الأولى لعب المدافع الفرنسي أيمريك لابورت ضد اللاعب الإسباني براهيم دياز، وفاز مدافع السيتي (2-0) على لاعب الفريق الإسباني.

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وفي التحدي الثاني كان الحارس البلجيكي تيبو كورتوا ضد الظهير الأيسر زينتشينكو وكان الحارس متقدماً (2-0) حتى تألق مدافع السيتي وحقق عودة رائعة وفاز (3-2).

ولعب نجما مانشستر سيتي بفريقهما في اللعبة وهو ما حدث أيضاً مع كورتوا ودياز، ليفوز مانشستر سيتي في النهاية بمجموع المباراتين (5-2).

يُذكر أن مانشستر سيتي كان قد نجح في هزيمة ريال مدريد (2-1) في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا في سنتياجو بيرنابيو، بينما تأجلت مباراة العودة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" عالمياً.