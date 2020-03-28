عماد متعب يعلن تفاصيل مباراة إعتزاله

أكد عماد متعب لاعب النادي الأهلي السابق صباح اليوم السبت، أن مباراة إعتزاله مع الأهلي ستكون أمام إحدي ثلاث فرق من عمالقة الدوريات الأوربية الكبري.
وقال عماد متعب في تصريحات لقناة أون تايم سبورت:" متأكد بنسبة 99 بالمائة أم مباراة إعتزالي ستكون بين الأهلي بجميع نجومه أمام يوفنتوس أو ريال مدريد أو برشلونة، وذلك بعد أن رفض ليفربول المشاركة في مباراة الإعتزال".
وأضاف متعب: " وأعتقد أن تأجيل أولمبياد طوكيو 2020، سيسهل الأمر في تحديد موعد إقامة مباراة إعتزالي مع النادي الأهلي".
وحظي عماد متعب نجم الأهلي السابق بمسيرة كروية رائعة مع القلعة الحمراء، وشارك معهم في بطولات كثيره وحصد معهم العديد منها.
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