بالفيديو.. مرتضى منصور: كارتيرون مكسب للزمالك ونحن متمسكون به

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، مستمر مع القلعة البيضاء ولا نية للتفريط فيه خلال الفترة المقبلة.
وأضاف مرتضى منصور، خلال برنامج الماتش ، الذى يقدمه الإعلامي، هانى حتحوت،إن كارتيرون مستمر مع الزمالك ويكفي إنه رفض السفر وهو مكسب للفريق، والجميع رأى مستواه من خلال التشكيل والتغييرات.
واندهش مرتضى منصور، من التقارير التى تتحدثعن نية الزمالك لتشكيل لجنة قانونية لدراسة لوائح الاتحاد الدولي لتحديد مخرج قانوني يتيح للقلعة البيضاء تخفيض عقود لاعبيه حال إلغاء الموسم الرياضي لما سيلحق به من أضرار، مؤكدا أنه محام وأستاذ قانون، وليس فى حاجة لتشكيل لجنة قانونية من أجل ذلك.
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