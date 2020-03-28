عماد متعب: تأثرت نفسيا وصحيا مع الأهلي في أخر 3 سنوات

أبدي عماد متعب لاعب فريق الأهلي السابق عن مدي الضغوطات النفسية والصحية في أخر ثلاث سنوات بالقلعة الحمراء، بسبب جلوسه علي مقاعد البدلاء.

وقال عماد متعب منذ قليل في تصريحات علي قناة أون تايم سبورت: " لقد تعرضت لضغوطات نفسيه في أخر سنتين او ثلاث سنين في الأهلي

، كما تأثرت صحبا لزيادة وزني بسبب الجلوس كثرا علي مقاعد البدلاء ، وكنت دائما ما أحاول الهروب من الواقع باللجوء إلي النوم".

وأضاف متعب : " هذا الموضوع كان من الصعب علي تفهمه والقبول به في تلك

الفترة، ولم أكن أدرك الأسباب لجلوسي بدون مشاركات مع الفريق، ولو كان هناك أي لاعب في تلك الفتره يقدم أداء أفضل مني في نفس المركز، في تلك الحالة كنت سأقتنع و أجد سبب لعدم مشاركتي".

وأختتم متعب حديثه قائلا: " كانت تلك الفترة صعبة، كنت أنزل إلي التدريب من منزلي وأخبر عائلتي أنني سأشارك في المعسكر، وأفاجأ بعدها أنني خارج قائمة الفريق".