ننشر نتيجة تحاليل لاعب الإسماعيلي بعد حجزه بالحجر الصحي

أعلن باهر المحمدي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عن نتيجة تحاليل مدافع الفريق محمد مجدي. وقال المحمدي عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلاً :" ‏الحمدلله خروج اخويا وصحبي وحبيبي محمد مجدي من الحجر الصحي والنتيجه طلعت سلبيه الحمدلله ". الإجتماعي تويتر قائلاً :" ‏الحمدلله خروج اخويا وصحبي وحبيبي محمد مجدي من الحجر الصحي والنتيجه طلعت سلبيه الحمدلله ". وكان مجدي أحتجز في الحجر الصحي مساء أمس الجمعة بعد إشتباه إصابته بـ فيروس كورونا المستجد . وكان محمد مجدي طالب محبيه بالدعاء لله بالشفاء أثناء إحتجازة في الحجر .

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