محمد فضل : أعضاء اللجنة الخماسية لن يشاركوا في انتخابات الجبلاية القادمة

أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن جميع أعضاء اللجنة لن يدخلوا انتخابات الجبلاية المقبلة.

وقال فضل، في تصريحات تلفزيونية

عبر فضائية "اون تايم سبورتس" :" لا اساس من الصحة لما تردد عن رغبة بعض اعضاء اللجنة في الترشح لانتخابات الجبلاية المقبلة"، مؤكدا :"لن نترشح لانتخابات اتحاد الكرة"ّ .

وأضاف :"ليس لدينا اي اغراض، هدفنا الأساسي هو المصلحة العامة والعمل على تطوير الكرة المصرية، وهو ما نسعى لتحقيقة خلال فترة وجودنا باتحاد الكرة".