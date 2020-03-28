أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن جميع أعضاء اللجنة لن يدخلوا انتخابات الجبلاية المقبلة.
وقال فضل، في تصريحات تلفزيونيةعبر فضائية "اون تايم سبورتس" :" لا اساس من الصحة لما تردد عن رغبة بعض اعضاء اللجنة في الترشح لانتخابات الجبلاية المقبلة"، مؤكدا :"لن نترشح لانتخابات اتحاد الكرة"ّ .
وأضاف :"ليس لدينا اي اغراض، هدفنا الأساسي هو المصلحة العامة والعمل على تطوير الكرة المصرية، وهو ما نسعى لتحقيقة خلال فترة وجودنا باتحاد الكرة".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد فضل : أعضاء اللجنة الخماسية لن يشاركوا في انتخابات الجبلاية القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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