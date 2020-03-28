مركز شباب بالفيوم يجري عمليات تعقيم ضد فيروس كورونا

أجرى مركز شباب الشهيد محمود رمضان بسنهور القبلية بمحافظة الفيوم، عمليات تعقيم لكافة مرفقات القرية التابع لها للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

ويأتي ذلك في إطار المشاركة المجتمعية وتنفيذا لاقتراح مجلس الإدارة و

مبادرة السيد محافظ الفيوم والدكتور سيد مدير عام الشباب والرياضة بالفيوم وايمن مدير الإدارة الشبابية بسنورس، حيث تم استخدام 3000 لتر من مواد التعقيم لتطهير مرفقات القرية من فيروس كورونا .

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وأشرف على عمليات تطهير وتعقيم قرية سنهور القبلية، أعضاء مركز شباب الشهيد محمود رمضان وهم احمد عويس حافظ رئيس مجلس الإدارة ورامي ربيع نائب الرئيس ومدحت عويس امين الصندوق وساهر النجار عضو مجلس الإدارة وعبدالله الجرداوي.