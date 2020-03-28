صبري المنياوي: جراحة الرأس وراء ارتفاع درجة حرارة مجدي و ليس "كورونا"

أكد صبري المنياوي، مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، أن الحراحة التي أجراها محمد مجدي مدافع فريق الكرة بالنادي، هي السبب وراء ارتفاع درجة حرارة اللاعب وليس فيروس كورونا.

وقال المنياوي في مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة

قناة الزمالك:" اللاعب أجرى جراحة في الرأس قبل 48 ساعة زالطبيب الذي قام بها أكد أنها السبب وراء ارتفاع درجة حرارته".

وأضاف:" الجميع يتخوف الاّن من فيروس كورونا، فكل من ترتفع

درجة حراته يصاب بذعر الاصابة بالفيروس".

وشدد المنياوي على أن جميع أفراد بعثة الاسماعيلي التي عادت من المغرب قبل أسبوعين بخير ولم يتعرض أحد منهم لأي ظرف وعكة صحية. وأتم حديثه مؤكداً أن نتيجة التحاليل التي خضع لها اللاعب ستظهر خلال 4 ساعات من الاّن من أجل الاطمئنان عليه بشكل تام.