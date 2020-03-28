أكد صبري المنياوي، مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، أن الحراحة التي أجراها محمد مجدي مدافع فريق الكرة بالنادي، هي السبب وراء ارتفاع درجة حرارة اللاعب وليس فيروس كورونا.
وقال المنياوي في مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشةقناة الزمالك:" اللاعب أجرى جراحة في الرأس قبل 48 ساعة زالطبيب الذي قام بها أكد أنها السبب وراء ارتفاع درجة حرارته".
وأضاف:" الجميع يتخوف الاّن من فيروس كورونا، فكل من ترتفعدرجة حراته يصاب بذعر الاصابة بالفيروس".
وشدد المنياوي على أن جميع أفراد بعثة الاسماعيلي التي عادت من المغرب قبل أسبوعين بخير ولم يتعرض أحد منهم لأي ظرف وعكة صحية. وأتم حديثه مؤكداً أن نتيجة التحاليل التي خضع لها اللاعب ستظهر خلال 4 ساعات من الاّن من أجل الاطمئنان عليه بشكل تام.
كانت هذه تفاصيل خبر صبري المنياوي: جراحة الرأس وراء ارتفاع درجة حرارة مجدي و ليس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.