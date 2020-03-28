زوجة محمد مجدي تتحدث عن حالته بعد دخوله الحجر الصحي

أكدت زوجة محمد مجدي الجمل مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي على تحسن حالته الصحية كثيراً بعد دخوله الحجر الصحي اليوم الجمعة. وكان مجدي قد دخل إلى الحجر الصحي اليوم بأحد مستشفيات الإسماعيلية بعد اشتباه اصابته بـ فيروس كورونا. وأضاف زوجة مدافع الاسماعيلي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي :" درجة حرارته استقرت وانخفضت كثيراً مقارنة بحالته في الصباح". درجة حرارته استقرت وانخفضت كثيراً مقارنة بحالته في الصباح". وعن تسبب الجراحة التي أجراها في الرأس في ارتفاع درجة حراراته قالت:" لم يقم بجراحة بالمعنى الدقيق، ولكن حالته تحسنت وفي انتظار نتيجة التحاليل".

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