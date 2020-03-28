منتخبا إيطاليا وإنجلترا يتحدان لمواجهة كورونا في موعد مباراتهما الودية

دخل مننتخبا إيطاليا وإنجلترا في تحدي لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، في موعد المباراة الودية التي كان من المقرر لها أن تقام مساء اليوم الجمعة في تمام العاشره مساءًا بتوقيت القاهرة علي ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة لندن.
ونشر الحساب الرسمي لمنتخب إنجلترا تغريده ملحقة بصورة لملعب ستامفورد رافعا علم إيطاليا ، ونصا التغريده علي : " لن نشارك في مباراة الليلة ، ولكن سنتحد سويا في هذا الوقت العصيب".
ورد الحساب الرسمي للمنتخب الإيطاليعلي تغريدة المنتخب الإيطالي قائلا: " أحسنتم القول ، شكرا ، وسنفوز بتلك المباراة معًا".
ويذكر أنه تم تعليق النشاط الكروي في كلا من إنجلترا وإيطاليا في الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا الذي ضرب البلدين، وبناءًا عليه تم إلغاء المباراة الودية التي كانت من المقرر أن تلعب الليلة بين المنتخبين.
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