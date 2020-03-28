برشلونة يتفوق على ليفربول وأتلتيكو مدريد ويضم موهبة ساو باولو

نجح فريق “برشلونة“، في التوصل إلى اتفاق مع “ساولو باولو” البرازيلي، يقضي بإنتقال اللاعب الشاب “جوستافو مايا” إلى صفوف البلوجرانا في الميركاتو الصيفي المُقبل.

واحتفظ مسؤولي الفريق الكتالوني، بأولوية شراء “مايا” بدفع مليون يورو، على ان يتم دفع 3.5 مليون يورو، قبل رحيل اللاعب إلى إسبانيا في 30 يوليو المقبل.

وفي حالة رفض “برشلونة” التوقيع مع اللاعب، لن يتمكن النادي من استرداد المليون يورو الذي دفعه مقدمًا.

وقال “نيلسون مورا”، وكيل أعمال اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا لصحفية “ماركا” الإسبانية: “لقد جاء مسؤولي برشلونة لرؤية مايا في كوبا ساو باولو، حيث سجل اللاعب 3 أهداف وبدأنا التفاوض عقب ذلك”.

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وأضاف: “لم يرغبوا في حسم الاتفاق على الفور، ولكن تحركوا بشكل أسرع بسبب وجود اهتمام من أندية أخرى مثل أتلتيكو مدريد وليفربول“.

واكمل: “مايا جيد في اللعب بالقدم اليسرى، لكن قدمه اليمنى هي نقطة قوته. إنه مختلف عن فينيسيوس ورودريجو جوس، ولديه أسلوب لعب خاص”.

واختتم: “كان لدى مايا العديد من العروض، لكنه يرغب دائما في اللعب لبرشلونة. لقد قالها قبل بضع سنوات في مقابلة ورأينا أن هذه فكرة جيدة، لأن أسلوبه يتطابق تمامًا مع النادي الكتالوني”.