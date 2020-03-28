مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يوضح حقيقة العرض السعودي لضم أبو جبل

أكد المستشار “مرتضى منصور“، رئيس نادي الزمالك، أن “محمد أبو جبل” حارس مرمى الفريق الأول، لا يمتلك أي عروض في الوقت الحالي.

وقال مرتضى منصور: “لو تقدم اي فريق بعرض يليق باللاعب وبنادي الزمالك، سأوافق وينطبق الحديث على محمد عواد أو أى لاعب فى الزمالك“.

وأردف: “أى لاعب فى الزمالك ليس لديه رغبة في البقاء مع الفريق، يتفضل”.

ومن جانبه قال “محمد أبو جبل”، انه لم يتلق أي عروض من داخل او خارج مصر، وكل ما يقال في وسائل التواصل الإجتماعي مجرد اجتهادات من وكلاء اللاعبين.

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وأضاف حارس مرمي الزمالك انه لا يفكر حاليًا سوي في تحقيق البطولات مع الزمالك قائلاً : “انا لم اقدم اي شئ مع النادي حتى الآن، وقرار رحيلي من عدمه في يد مجلس إدارة الزمالك فقط”.

واختتم: “الزمالك كيان كبير وانا سعيد بتواجدي، ضمن المنظومة الناجحة للفريق هذا الموسم، وأطالب مُروجي الشائعات بالابتعاد عن الفريق لتحقيق المزيد من البطولات”.

وكشف مرتضى منصور، عن تفاصيل العرض المُقدم لمهاجم الفريق “رزاق سيسيه”، المعار إلى صفوف “الاتحاد السكندرى”.

وذكر أن قيمة العرض الذي تلقاه النادي هو 2.5 مليون يورو وتم رفضه، وأضاف “نادي الزمالك طلب 4 ملايين يورو من الشركة من أجل التخلي عن خدمات المهاجم”.