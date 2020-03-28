الامارات | درّاج فريق الإمارات يؤكد تعافيه من «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن درّاج فريق الإمارات يؤكد تعافيه من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الدرّاج الكولومبي فرناندو غافيريا تعافيه من فيروس كورونا المستجد، الذي أصيب به خلال مشاركته في طواف الإمارات للدرّاجات الهوائية الذي تم وقفه أواخر الشهر الماضي بعد ثبوت حالتي إصابة بـ«كوفيد-19».

وتم الإعلان في 27 فبراير عن إلغاء المرحلتين الأخيرتين من الطواف، بعد تسجيل حالتي إصابة بين الفرق المشاركة، قبل الإعلان لاحقاً عن تسجيل ست حالات إضافية.

وكتب غافيريا على حسابه في «إنستغرام»: «الفحوص الأخيرة التي خضعت لها جاءت سلبية، والأطباء سمحوا بخروجي من المستشفى».

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وانتظر الدرّاج (25 عاماً)، الذي يدافع عن ألوان «فريق الإمارات» للدرّاجات الهوائية، حتى 12 مارس الجاري، ليؤكد أنه من بين الذين أصيبوا بالفيروس خلال الطواف.

ولايزال الدرّاج الكولومبي موجوداً في الإمارات، وقال: «تركيزي الآن ينصب على العودة إلى بلادي، والاجتماع مجدداً مع عائلتي».

لكن كولومبيا، كما العديد من دول العالم، فرضت قيوداً واسعة على حركة التنقل والسفر ضمن جهود مكافحة وباء «كوفيد-19».

وسجلت كولومبيا نحو 500 إصابة وست وفيات معلنة بفيروس كورونا.