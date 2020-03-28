الامارات | انتقال فالكاو إلى الهلال السعودي مرهون بالمشاغب بالوتيلي

شكرا لقرائتكم خبر عن انتقال فالكاو إلى الهلال السعودي مرهون بالمشاغب بالوتيلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية أن نادي الهلال قريب من ضم نجم غلطة سراي التركي، الكولومبي رادميل فالكاو، مشيرة إلى أن نجاح الصفقة مرتبط برحيل المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي إلى صفوف الفريق التركي.

وقالت الصحيفة إن «نادي غالطة سراي التركي دخل في مفاوضات جادة لضم ماريو بالوتيلي، لاعب بريشيا الإيطالي، بداية من الموسم المقبل، ما يمهد الطريق نحو رحيل فالكاو عن غلطة، ويصبح الأخير قريباً من الانتقال إلى الهلال السعودي».

وأوضحت «يتطلع الهلال إلى تعويض مهاجمه الفرنسي بافيتمبي غوميز، الذي ينتهي عقده مع نهاية يونيو المقبل، والذي بات أحد الخيارات المفضلة لنادي بشكتاش التركي الذي يسعى لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة».

ويعتبر فالكاو من المهاجمين المخضرمين في الملاعب الأوروبية، وبنى مجداً عظيماً مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني قبل أن ينتقل إلى موناكو الفرنسي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وغلطة سراي التركي، ويمتلك سيرة زاخرة بالإنجازات، أبرزها التتويج بالدوري الأوروبي مع «الأتلتي».