شكرا لقرائتكم طارق يحيى يكشف صعوبة تحديد موعد استئناف الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف طارق يحيي نجم الزمالك السابق، أن الدوري المصري يواجه صعوبات كبيرة هذا الموسم قائلا: "الدوري اذا ما كان مقررا له العودة يوم 15 مايو فهذا معناه أنه تبدأ التدريبات للفرق يوم 15 إبريل، والحديث عن هذا في الوقت الحالي ليس دقيقا، لأن لا أحد يعلم ماذا يحدث غدا".

وأضاف يحيي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه على قناة الزمالك: "لازم نحدد معاد عودة النشاط بعد انتهاء الكبوة وعودة اللاعبين للتدريبات قبل المعاد بشهر على الأقل".

وتسبب قرار مد تعليق النشاط الكروي لمدة 14 يوما جديدا، فى قلق شديد للأندية المصرية، وسط مخاوف كبيرة من إلغاء الدوري المصري بكافة درجاته هذا الموسم، وهو ما ينذر بأزمة كبيرة لكافة الاندية دون استثناء، في ظل إنفاق ملايين الجنيهات سواء في الدوري الممتاز أو دوري الدرجة الثانية وكذلك الثالثة.