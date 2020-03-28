شكرا لقرائتكم عبد الظاهر السقا: أتمنى عودة الدورى لكن المشهد الاقرب يتجه الى الالغاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضى لنادى المصرى البورسعيدى أنه يتمنى عودة بطولة الدورى المصرى ولكن فى ظل الوضع الحالى فان المشهد الاقرب يتجه الى الالغاء .

وأوضح عبد الظاهر السقا خلال تصريحات تلفزيونة لقناة أون تايم سبورت أنه يتم حل أزمات الأندية حاليا عبر موقع التواصل الاجتماعى واتس اب حيث تمكن من عمل جروب خاص بضم جميع مديرى الكرة لاندية الدورى الممتاز والعمل على قرار موحد فى جميع الاحوال .

وأشار عبد الظاهر السقا الى ضرورة عمل رابطة للاندية المحترفين لحل أزمات اللاعبين والاندية مع مسئولى الاتحاد المصرى لكرة القدم .

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يذكر أن هناك حالة الغموض حول مصير بطولة الدوري المصري الممتاز، وما إذا كانت المسابقة ستكتمل حتى نهايتها أم سيتم إلغاؤها هذا الموسم، بعد قرار اتحاد الكرة، بتعليق النشاط الكروي على مستوى كافة المسابقات والمراحل السنية لمدة شهر، تنفيذا تعليق النشاط الرياضي لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأكدت مصادر داخل الجبلاية في وقت سابق ، أن تأجيل أولمبياد طوكيو لمدة عام لتقام 2021 يزيد من فرص استمرار مسابقة الدورى بمختلف اقسامه ولن يتم إلغاؤه.

ويحتل النادى الأهلى صدارة جدول الدورى العام برصيد 49 نقطة، وكان الفريق الأحمر بقيادة السويسرى رينية فايلر قد حقق الفوز فى 16 مباراة متتالية قبل أن يتعادل مع سموحة فى مباراة الجولة 18 من عمر البطولة المحلية.